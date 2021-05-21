ТПП предложила рассматривать онлайн заявки бизнеса по инвестпроектам в регионах

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила ввести на единой инвестиционной карте возможность онлайн-рассмотрения инвестиционных заявок и предложений бизнеса в каждом конкретном регионе. Об этом говорится в письме главы палаты Сергея Катырина первому замминистра экономического развития РФ, ответственному секретарю комиссии Госсовета РФ по направлению "Инвестиции" Андрею Иванову.

В начале апреля состоялось первое заседание комиссии, на котором обсуждалось создание единой инвестиционной карты страны и прототип информационного портала поддержки инвестпроектов. Первый заместитель председателя правительства и сопредседатель комиссии Андрей Белоусов отметил, что речь идет о создании универсальных правил осуществления инвестиционной деятельности на уровне регионов РФ. Он также подчеркнул, что они должны быть понятными и простыми.

"Преимуществом инвестиционного портала может стать возможность дистанционного рассмотрения инвестиционных заявок и предложений бизнеса в каждом конкретном регионе, пакета проектной документации с вынесением предварительного заключения со стороны субъекта РФ о целесообразности реализации проекта на территории региона, возможностях поддержки проекта на всех этапах его жизненного цикла", - отмечается в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

По мнению Катырина, важно обеспечить через портал канал обратной связи участников и пользователей pecypca с его разработчиками, ответственными исполнителями и кураторами инвестиционной деятельности в России. Обязательным условием разработки портала, по мнению главы ТПП, должна стать его мультиязычность.

Также в палате считают "целесообразным рассмотреть включение в структуру портала специализированного модуля, который направлен на поиск аккредитованных деловых и бизнес-партнеров федерального и регионального уровней (технологических, финансовых, информационно-консультационных и других) для поддержки в реализации и сопровождении инвестпроектов".

"Кроме того, представляется целесообразным установить минимальный набор основных - стандартных базовых критериев для инвестпроектов, которые должны быть отражены в каждом инвестиционном предложении на портале и доступных для пользователей и предусмотреть возможность фильтрации инвестиционных предложений по ряду критериев. Например, отраслевые и территориальные признаки, виды финансирования проекта, наличие мер государственной поддержки", - добавляется в письме.