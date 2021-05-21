Ростех намерен начать серийное производство гибридных авиадвигателей в 2029 году

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха намерена начать серийное производство гибридных силовых установок (ГСУ) в 2029 году. Об этом в пятницу журналистам сообщил заместитель директора программы перспективных двигателей "ОДК-Климов" (входит в ОДК госкорпорации "Ростех") Михаил Шемет в рамках международной выставки HeliRussia 2021.

"В 2029 году необходимо начать серийное производство, чтобы быть в числе первых, кто сформирует новый сегмент рынка", - сказал он, уточнив, что сейчас прорабатывается вариант создания гибридной силовой установки на базе новейшего двигателя ВК-650В.

Летные испытания гибридного двигателя на летающей лаборатории планируется начать в 2024 году. "Я думаю, что такие экспериментальные работы будут в 2024 году. В 2023 году под конец года мы сделаем демонстратор, подтвердим характеристики. В 2024 году попробуем подняться в воздух на летающей лаборатории", - сказал представитель "ОДК-Климов".

Шемет также уточнил, что сейчас ведутся активные переговоры с потенциальными заказчиками. "Сейчас работа ведется с "Вертолетами России", с "Кронштадтом", "Уральским заводом гражданской авиации", "Радаром ММС". Мы стараемся охватить большой спектр компаний, понять потребности и задачи", - отметил он.