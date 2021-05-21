"Зеленые" облигации Москвы получили наивысший кредитный рейтинг от АКРА

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 74-му выпуску облигаций Москвы наивысший кредитный рейтинг. Также данный выпуск включен в котировальный список первого уровня Московской биржи, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента финансов.

"Эксперты АКРА считают, что 74-й выпуск городского облигационного (внутреннего) займа Москвы соответствует кредитному рейтингу Москвы на уровне ААА (RU) по национальной шкале Российской Федерации. Данному выпуску кредитный рейтинг присваивается впервые, его оценка осуществлена в соответствии с методологией присвоения рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что 74-й выпуск облигаций города Москвы станет первым в России выпуском "зеленых" субфедеральных ценных бумаг, средства от размещения которого будут направлены на мероприятия по развитию городской транспортной инфраструктуры с целью дальнейшего снижения объема выбросов загрязняющих веществ. В 2021-2023 годах планируется профинансировать проекты по строительству линий метрополитена и замене автобусного парка Москвы на электробусы.

"Правлением ПАО "Московская биржа" принято решение о включении данного выпуска в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Также планируется допуск облигаций в сегмент "зеленых" облигаций сектора устойчивого развития Московской биржи. Включение облигаций Москвы в котировальный список первого (высшего) уровня биржи означает соответствие ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям по раскрытию информации эмитентом, а "зеленый" статус финансового инструмента предполагает более строгую отчетность и контроль за расходованием средств", - добавили в департаменте финансов.

"Зеленый" статус облигаций RU26074MOS0 (74-го выпуска) подтвержден на международном и общероссийском уровне, он соответствует принципам "зеленых" облигаций 2018 (Green Bond Principles 2018) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) на основании независимой экспертизы, проведенной рейтинговым агентством "Эксперт РА", а также методическим рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере "зеленого" финансирования в Российской Федерации, разработанным ВЭБ.РФ. Размещение облигаций пройдет в форме адресных заявок на их покупку на заранее определенных эмитентом условиях.

Сбор заявок будет проходить 25 и 26 мая в ПАО "Московская биржа", объем эмиссии - до 70 млрд руб. Приобрести облигации Москвы 74-го выпуска могут также физические лица через профучастников фондового рынка. Размещение облигаций будет осуществлено 27 мая 2021 года. Облигации 74-го выпуска городского облигационного (внутреннего) займа Москвы - ценные бумаги с постоянным купонным доходом со сроком обращения 7 лет и номинальной стоимостью 1 тыс. рублей.