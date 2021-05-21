Ростех планирует изготовить 12 опытных образцов двигателя ВК-1600В в 2022 году

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) планирует изготовить 12 опытных образцов перспективного двигателя ВК-1600В в 2022 году. Об этом в пятницу сообщил ТАСС генеральный конструктор "ОДК-Климов" Всеволод Елисеев в рамках выставки HeliRussia 2021.

"Изготовление всех 12 опытных образцов [перспективного двигателя ВК-1600В], необходимых для проведения сертификационных испытаний и получения сертификата типа, три из которых предназначены для проведения летных испытаний, запланировано на 2022 год", - сказал он.

По словам Елисеева, первый двигатель-демонстратор будет представлен в июле. К концу года планируется начать стендовые испытания, после которых сам двигатель и стендовое оборудование могут быть несколько доработаны. Результатом этой работы станет изготовление опытных образцов и проведение аттестации испытательного стенда.

Двигатель ВК-1600В разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией и создается для перспективного многоцелевого вертолета Ка-62. Сегодня в стране нет отечественных двигателей такой размерности.

Демонстраторы мощностью 100 и 500 кВт

По словам Елисеева, корпорация начала работы по созданию гибридной силовой установки, в 2023 году планируется создать демонстраторы мощностью 100 и 500 кВт.

"Испытание первого демонстратора гибридной силовой установки предполагается в 2023 году <…> В рамках НИР намечено создание демонстратора гибридной силовой установки мощностью 100 кВт и ее испытания и создание демонстратора гибридной силовой установки мощностью 500 кВт", - сказал он.

На третьем этапе научно-исследовательских работ, по словам Елисеева, планируется проведение летных испытаний гибридной силовой установки в составе летательного объекта.

Он также отметил, что в проекте по созданию авиационной гибридной силовой установки примут участие ведущие предприятия ОДК, госкорпорации "Ростех", отраслевые институты, передовые научно-производственные организации различных отраслей промышленности, обладающие необходимыми компетенциями.

По мнению разработчиков, потенциальными заказчиками гибридных двигателей являются структуры Министерства обороны, авиастроительные корпорации (ОАК, "Вертолеты России"). В будущем гибридные силовые установки мощностью до 1 МВт могут применяться на перспективных беспилотных летательных аппаратах разведывательного и ударного класса, самолетах местных воздушных линий, легких многоцелевых вертолетах.