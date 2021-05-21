Тарифы на газ и электроэнергию в Крыму с июля вырастут впервые за два года

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Повышение тарифов на газо- и электроснабжение планируется в Крыму с первого июля, сообщил глава региона Сергей Аксенов в пятницу, выступая с отчетом по итогам 2020 года перед Госсоветом республики.

"Изменение тарифов в 2021 году произойдет 1 июля и составит 5,8% на природный газ и в среднем 9% на электроэнергию, в зависимости от степеней благоустройства", - сказал Аксенов.

Он напомнил, что в прошлом году при поддержке федерального правительства было принято решение об отмене такого повышения. Таким образом, стоимость услуг не менялась с 1 июля 2019 года. При этом, по его словам, для жителей Крыма сохранены дифференцированные тарифные меню на электроэнергию и газ.

Аксенов добавил, что с 19 декабря 2020 года в регионе установлена предельная максимальная цена на сжиженный газ (840 рублей за баллон 21 кг, без доставки до потребителя).

"Тарифы на коммунальные услуги для населения в первом полугодии текущего года остались на уровне второго полугодия 2020 года. С 1 июля рост тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами не превысит 3,6%", - добавил он.