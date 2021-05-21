Владимир Путин участвует в заседании высшего совета ЕАЭС. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

В ходе заседания совета обсуждаются основные направления развития евразийской экономической интеграции на 2021-2022 годы и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами ЕАЭС, а также принять решения, направленные на повышение эффективности функционирования единого союзного рынка.

В мероприятии принимают участие почетный председатель ВЕЭС, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, лидеры Белоруссии и Киргизии Александр Лукашенко и Садыр Жапаров, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Планируется участие в заседании президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в качестве глав государств - наблюдателей при ЕАЭС.