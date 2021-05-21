Аксенов заявил, что Крым обеспечен электроэнергией в достаточном для развития количестве

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Энергоресурса, который генерируется в Крыму и поступает с материковой части России по энергомосту, достаточно для социально-экономического развития республики, сообщил глава региона Сергей Аксенов в пятницу во время отчета по итогам 2020 года перед Госсоветом Крыма.

"На сегодняшний день общая мощность генерирующего оборудования, без учета выработки электроэнергии предприятиями ветровой и солнечной энергетики, составляет 1 320 МВт. В случае необходимости дополнительную генерацию в объеме около 400 МВт могут обеспечить мобильные ГТЭС", - сказал Аксенов.

Он добавил, что еще до 850 МВт регион может получать из других регионов России по энергомосту.

"При этом максимум потребления энергосистемы Республики Крым и города Севастополя в период прохождения осенне-зимних максимумов за последние годы составил 1 569 МВт. То есть, на сегодняшний день наш полуостров обеспечен электроэнергией в количестве, достаточном для социально-экономического развития Республики Крым", - подытожил глава республики.

Энергоснабжение Крыма

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России. После этого было нарушено энергоснабжение полуострова от украинских источников питания. По некоторым оценкам, которые ранее приводили власти региона, общий ущерб от энергетической блокады составил около 4 млрд рублей.

После воссоединения Крыма с Россией были построены новые сети на полуострове, через Керченский пролив проведен энергомост. А весной 2019 года запущены вторые энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе. Всего после ввода в эксплуатацию двух станций Крым получает дополнительные 940 МВт.