Власти Крыма намерены включить проект туристического парка на западном берегу в ФЦП

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Власти Крыма намерены инициировать включение в федеральную целевую программу (ФЦП) развития региона проект туристического парка площадью 600 га, который планируют создать на западном берегу полуострова между селами Штормовое и Витино. Об этом сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов, выступая перед Госсоветом региона с отчетом о деятельности Совмина в 2020 году.

"Проведена работа по выделению финансирования в рамках ФЦП для создания туристического парка в 600 га в Сакском районе между селами Штормовое и Витино. До конца 2021 года будут завершены мероприятия по обоснованию объема необходимых бюджетных инвестиций на создание обеспечивающей инженерной инфраструктуры: дороги, электроснабжение, водоснабжение и так далее. После разработки ТЭО будет инициирован вопрос о включении объектов в ФЦП. В случае положительного решения правительства РФ проектно-изыскательские работы планируется начать в 2022 году", - сказал Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что по предварительным подсчетам, реализация проекта позволит создать от 40 до 44 тыс. мест для размещения туристов и более 30 тыс. рабочих мест. "Кластер смогут посещать до полутора миллионов туристов в год, а поступления в бюджет превысят 6 млрд рублей", - отметил Аксенов.

Он также рассказал, что проводится технко-экономическое обоснование комплексного проекта развития туристической территории на западном берегу Крыма в районе Евпатории "Набережная "Золотые пески России". "По результатам ТЭО будут подготовлены предложения в правительство РФ по выделению финансирования для развития малоосвоенной территории общей площадью порядка 77 гектаров. Реализация проекта позволит создать 20 тыс. дополнительных мест пляжного отдыха, 5 тыс. мест для размещения туристов в формате кемпингов, 6,5 тыс. парковочных мест и велостоянок", - добавил Аксенов. Кластер смогут посещать до полумиллиона туристов в год, будет создано от 5 до 10 тыс. рабочих мест, сообщил он.

Реконструкция очистных сооружений

В ФЦП также заложили средства на реконструкцию канализационно-очистных сооружений (КОС) в шести городах Крыма, популярных у туристов.В Крыму долгие годы существует проблема очистки стоков, попадающих в море, в том числе в курортных районах.

"В 2020 году началась реализация комплексного плана правительства РФ по обеспечению надежного водоснабжения Крыма, разработанного по поручению президента. В план входят в том числе мероприятия в рамках ФЦП. Это, в частности <…> ремонты и реконструкция КОС на территории Большой Ялты, Алушты, Феодосии, Евпатории, Керчи, Судака", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что также в рамках ФЦП запланированы строительство, реконструкция, капитальный ремонт водопроводных сетей на территории республики, а кроме того - мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения и по изучению и разведке запасов подземных вод, а также бурение скважин и другие меры, которые призваны обеспечить надежное водоснабжение Крыма.

Аксенов сообщил, что за 2020 год уже завершено строительство 71 км групповых водоводов в Ленинском районе Крыма - это позволило обеспечить централизованным водоснабжением 7,5 тыс. потребителей, снизить потери воды и аварийность. Продолжаются 12 мероприятий по капитальному ремонту глубоководных выпусков КОС, которые будут введены в эксплуатацию в 2021 году. Получено положительное заключение по реконструкции сетей водоснабжения в поселках Подмаячный, Глейки, Жуковка, городе Керчи, по реконструкции водовода Феодосия - Судак.

Глава Крыма добавил, что инфраструктура модернизируется также в рамках региональной адресной инвестпрограммы - так, работы проведены уже более чем на 250 км сетей водоснабжения. В сфере водоотведения завершены работы по реконструкции КОС в поселках городского типа Гвардейское Симферопольского района и Советский Советского района. Начаты работы по реконструкции главной канализационной насосной станции в Белогорске. "Они будут завершены в текущем году - это позволит восстановить техническую работоспособность сооружения для обеспечения населения Белогорска, более 16 тыс. человек, услугами водоотведения", - отметил он.