В Приморье начали строить первое на Дальнем Востоке гольф-поле

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая. /ТАСС/. Церемония закладки капсулы времени и начала строительства первого на Дальнем Востоке гольф-поля состоялась в пятницу в игорной зоне "Приморье". Как рассказала журналистам генеральный директор Корпорации развития Приморского края Ольга Сун-жаю, стоимость объекта составит около 7 млрд рублей.

"Сегодня мы сделали первый шаг в открытии туристического кластера в Приморье, который находится в непосредственной близости от игорной зоны. Вы знаете, что у нас уже реализованы проекты более чем на 20 млрд рублей, и гольф-поле - это достаточно большие вложения, весь проект будет стоить около 7 млрд рублей. На Дальнем Востоке мы будем первыми. И по масштабности своей претендуем на право стать одним из лучших курортов мира", - сказала Сун-жаю.

Поле будет рассчитано на 36 лунок с маршрутом протяженностью 7,5 км. Кроме него в туркластере планируется построить детский развлекательный парк, аквапарк, велосипедные дорожки и другие развлекательные объекты. По словам генерального директора компании-инвестора из Республики Корея Vladivostok Golf & Resort господина Джонг Иль Су, в первую очередь зона будет ориентирована на азиатских туристов.

"[Преимущества гольф-поля в Приморье] - это, в первую очередь, конечно, особенности климата в Южной Корее. В Южной Корее очень жарко летом, поэтому не всегда можно играть в гольф, немногие выдерживают. А в Приморском крае климат более прохладный, поэтому более комфортный для игры в гольф. Поэтому здесь можно играть в гольф почти все время", - рассказал он журналистам.

Он добавил, что занимается строительством и консультированием по строительству гольф-полей порядка 36 лет, и за это время построил уже 23 поля. По его мнению, этот объект должен войти в сотню лучших игровых полей международного дайджеста. Сегодня только в Южной Корее в гольф играет около 5 млн человек, и инвестор рассчитывает привлечь их в Приморский край.