Минвостокразвития поддержит два проекта в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 21 мая. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики поддержит проекты по строительству детского оздоровительного центра и нового здания художественного музея в Хабаровском крае. Об этом глава министерства Алексей Чекунков и врио губернатора региона Михаил Дегтярев договорились во время прошедшей встречи.

"Хотим обратиться в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики с новыми проектами. Например, со строительством детского оздоровительного центра, который будет работать в круглогодичном режиме. На 300 мест. Площадка под него выбрана в Хабаровском районе. Мы рассчитываем на капитальный грант от министерства. Второй проект - это новое здание Дальневосточного художественного музея для нашей богатейшей коллекции. Мы готовим для этого соответствующие обращения", - приводятся в сообщении слова Дегтярева.

Чекунков сообщил, что министерство поддержит эти проекты. "Мы поддержим те проекты, которые вы представляете и по дальневосточной концессии. Такие решения в части детского оздоровительного центра уже успешно реализуются в ДФО. Что касается новых выставочных площадей, то и эту идею поддержим", - цитирует пресс-служба регионального правительства Чекункова.

На этой неделе на заседании президиума правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока был одобрен проект строительства терминала международного аэропорта. Поэтому, по мнению Чекункова, новое здание художественного музея может стать "мощным туристическим магнитом".

Ранее замминистра экономического развития региона Дмитрий Пугачев сообщал ТАСС, что детский оздоровительный центр обойдется в 1,5 млрд рублей. Проект включен в перечень флагманских инвестиционных проектов края, вошел в план по реализации национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Работа лагеря, как предполагается, будет вестись по нескольким профилям - образовательному, медицинскому, спортивному.