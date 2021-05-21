Аксенов: "Цифровая энергетика" позволит до 50% сократить потери на сетях Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Использование цифровых систем в энергетическом комплексе Крыма позволит снизить потери на сетях, эффект может составить до 50%, сообщил глава региона Сергей Аксенов в пятницу во время отчета по итогам 2020 года перед Госсоветом Крыма.

В марте 2020 года он сообщал, что в регионе началась цифровизация электрических сетей для улучшения надежности и доступности электроснабжения. "Цифровая точка трансформации "Авангард" в селе Штормовое Сакского района стала первым объектом федерального проекта НТИ "Энерджинет". Объект рассчитан на обслуживание свыше 30 тыс. потребителей. В среду министр топлива и энергетики Республики Крым Евгений Рукавишников уточнил, что эксперимент проходит успешно, сократилось число аварийных отключений и их сроки.

"Использованные в данном проекте передовые технологии могут быть применены при модернизации распределительных сетей. В результате внедрения цифровых технологий как минимум втрое возрастет надежность электроснабжения. Значительно - до 30-50% - снизятся потери электрической энергии", - сказал Аксенов.

Ранее сообщалось, что власти Крыма планируют масштабную модернизацию электросетей до 2025 года. Финансирование мероприятий дорожной карты планируется на уровне 49 млрд рублей. Благодаря модернизации сократятся расходы на содержание сетей.