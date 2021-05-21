Ростех поставит более 250 новейших вертолетных двигателей ТВ7-117В до 2030 года

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации "Ростех" поставит заказчикам более 250 новейших вертолетных двигателей ТВ7-117В до конца 2030 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора - генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

"Сертификат производства на двигатели ТВ7-117В был получен в 2017 году. По заказам холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) за период 2017-2021 годов поставлено 17 моторов для комплектации вертолетов Ми-38. Сформирован портфель заказов до 2030 года еще на 255 единиц", - проинформировал Шмотин.

По его словам, ряд вертолетов иностранного производства также может получить двигатель ТВ7-117В. "На текущий момент ОДК ведет переговоры с зарубежными партнерами по вопросу адаптации двигателей ТВ7-117В для использования в составе иностранных платформ применения. Предполагается, что применение двигателей ТВ7-117В в составе силовых установок зарубежных вертолетов расширит присутствие ОДК на международном рынке", - сообщил Шмотин.

Двигатель ТВ7-117В применяется в составе силовой установки новейшего транспортного вертолета Ми-38.