Вертолет Ка-32 получит новый двигатель

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский вертолет Ка-32, являющийся одним из наиболее популярных в мире, получит новый двигатель ВК-2500ПС-02. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") Юрий Шмотин.

"В конце 2020 года "ОДК-Климов" (входит в ОДК) вплотную занялся опытно-конструкторской работой по двигателю ВК-2500ПС-02 для модернизации вертолетов Ка-32. Предполагается, что благодаря этому двигателю будут расширены возможности при эксплуатации вертолета на работах с внешней подвеской, в частности при трелевке леса, пожаротушении и выполнении других задач", - проинформировал Шмотин.

Гражданский всепогодный вертолет соосной схемы несущих винтов Ка-32 разработан конструкторским бюро "Камов", входящим в состав холдинга "Вертолеты России" Ростеха. Серийное производство вертолетов Ка-32 налажено на АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".

На сегодняшний день построено свыше 240 машин, которые эксплуатируются более чем в 30 странах мира. Соосная схема вертолета обладает рядом серьезных преимуществ, обеспечивая лучшую управляемость и маневренность вертолета, особенно при пожаротушении. Состав целевого оборудования серийного вертолета Ка-32А11ВС насчитывает более 100 различных опций.