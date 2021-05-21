Москва привлекла ведущие инвестбанки России к организации размещения "зеленых" облигаций

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Ведущие инвестиционные банки России привлекли к организации размещения выпуска "зеленых" облигаций Москвы, они будут размещены 27 мая с помощью букбилдинга. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных.

"Организаторами размещения "зеленых" облигаций города Москвы станут 13 ведущих участников рынка размещения облигаций: Альфа-банк, "БКС Глобал маркетс", "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, БК "Регион", Россельхозбанк, Sber CIB, Совкомбанк. <...> Все организаторы имеют значительный опыт успешного размещения государственных и корпоративных выпусков облигаций, обладают устоявшимися контактами с российскими и международными инвесторами", - приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"Зеленые" облигации - 74-й выпуск облигаций Москвы - будут размещены 27 мая 2021 года с помощью букбилдинга. Сбор заявок начинается 25 мая. Облигации выпускаются с постоянным купонным доходом, который будет установлен по итогам торгов в ходе размещения. Объем выпуска составляет 70 млрд рублей, срок обращения облигаций - семь лет.

Согласно концепции "зеленых" облигаций Москвы, выпуск осуществляется в соответствии с принципами "зеленых" облигаций Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA). Это соответствие подтверждено независимой организацией - кредитным рейтинговым агентством "Эксперт РА". Международная ассоциация рынков капитала включила "зеленые" облигации Москвы в реестр облигаций устойчивого развития. Кроме того, комитет по "зеленому" финансированию ВЭБ.РФ признал 74-й выпуск облигаций города Москвы "зеленым" финансовым инструментом по методологии, разработанной ВЭБ.РФ.

"Средства от размещения "зеленых" облигаций Москвы будут направлены на финансирование городских проектов, обеспечивающих снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2) от автотранспорта, - замену автобусного парка Москвы на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро. В последующие годы Москва будет ежегодно публиковать отчеты об использовании средств от облигаций", - уточнили в пресс-службе.