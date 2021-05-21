МТС Банк 26 мая разместит первый выпуск облигаций объемом в 5 млрд рублей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. МТС Банк разместит первый выпуск облигаций 26 мая на Мосбирже, объем серии составит 5 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

МТС Банк объявил параметры дебютного выпуска собственных облигаций серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей. "Срок обращения облигаций номиналом 1000 рублей составит два года, купонный период - 182 дня, ставка купона составит 7,45% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,59% годовых", - говорится в пресс-релизе.

Покупка облигаций будет доступна физлицам по номинальной стоимости 1000 рублей также в мобильном приложении "МТС Инвестиции".

Первоначально выпуск планировался в объеме не менее 3 млрд рублей с ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,65-7,85% годовых. В ходе формирования книги заявок поступили оферты на 12 млрд рублей со стороны компаний и частных инвесторов. Совокупный спрос превысил предполагаемый объем выпуска в четыре раза, поэтому итоговый объем был увеличен, отметили в банке.

"Мы рады большому интересу, проявленному со стороны инвесторов к первому выпуску облигаций банка и довольны результатами букбилдинга (сбора заявок). Спрос подтвердил высокую степень доверия участников рынка к банку как к надежной финтех-компании. Средства от выпуска облигаций будут направлены на реализацию стратегических целей банка, что позволит создавать новые цифровые финансовые продукты и совершенствовать digital-каналы обслуживания", - прокомментировал вице-президент, руководитель инвестиционного блока МТС Банка Глеб Сорокин.

Директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов добавил, что банк является ключевым элементом в экосистеме МТС. "МТС Банк - ключевая бизнес-вертикаль финтеха в экосистеме МТС. Повышенный спрос инвесторов к дебютному размещению банка - высокая оценка рынка устойчивости кредитной организации и ее трансформации, а также глубокое понимание инвесторами принципов развития всей цифровой экосистемы МТС. Уверен рыночному сообществу будет интересно и далее участвовать в выпусках как самого МТС, так и его отдельных бизнес-направлений, в частности МТС Банка", - сказал он.