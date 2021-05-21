Минобрнауки выделит гранты до 366 млн рублей на синхротронные и нейтронные исследования

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Лучшие проекты синхротронных и нейтронных исследований российских ученых получат гранты до 366 млн руб. на три года. Прием заявок на соответствующий конкурс открыт в пятницу, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобрнауки России.

"Минобрнауки России 21 мая 2021 года объявляет о проведении конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы", - говорится в сообщении.

Конкурс проводится по 11 направлениям, среди которых, в частности, методы синхротронных и нейтронных исследований конструкционных материалов, в том числе изготавливаемых для работы в экстремальных условиях, методы синхротронной и нейтронной диагностики материалов и изделий для ядерной и термоядерной энергетики, метрологический контроль и сертификация изделий промышленности с использованием синхротронного излучения и нейтронов.

Также среди направлений обозначены методы синхротронных и нейтронных исследований структуры и динамики биологических систем на разных уровнях организации (биомолекул, макромолекулярных комплексов, вирусов, клеток), новые подходы к изучению, консервации и реставрации объектов культурного наследия, разработанные на основе результатов синхротронных и нейтронных исследований, и ряд других.

Отмечается, что в конкурсе могут принимать участие научные организации и образовательные организации высшего образования. Победители получат гранты на 2021-2023 годы. Максимальная общая сумма финансирования на трехлетний период в зависимости от направления, составит от 116,5 до 366 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 июня, а результаты будут объявлены не позднее 30 сентября 2021 года.

Федеральная научно-техническая программа развития синхротронных и нейтронных исследований на 2019-2027 годы, утвержденная в 2019 году, нацелена на ускоренное развитие исследований и разработок с использованием соответствующих видов излучений в различных областях науки и техники для реализации приоритетных направлений научно-технологического и инновационного развития, необходимых для ответов на большие вызовы, обозначенные в Стратегии научно-технологического развития России.