Подкомиссия проработает обоснованность повышения размера экспортной пошлины на лом

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию проработает обоснованность повышения размера экспортной пошлины на лом до 26 мая. Решение будет принято после того, как ведомства проанализируют последствия этого решения, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития по итогам заседания подкомиссии.

"Министр экономического развития России Максим Решетников поручил профильным ведомствам - членам подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле проработать обоснованность размера увеличения экспортной пошлины на лом и отходы черных металлов, чтобы принять сбалансированное решение и не нанести ущерба российским переработчикам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании в пятницу, 21 мая, подкомиссия заслушала представителей отрасли, которые выразили ряд опасений в связи с возможным повышением пошлины. "Мы понимаем необходимость увеличения пошлины в связи с рисками роста внутренних цен и необходимостью сохранения достаточных объемов сырья внутри страны. Вопрос в обоснованности размера увеличения и обеспечении баланса между интересами заготовителей и пользователей металлопродукции", - отметил министр, слова которого передает пресс-служба.

Таким образом подкомиссия не приняла решение о повышении размера пошлин на лом.

Два дня на расчеты

Решетников отвел два дня на то, чтобы сделать необходимые расчеты и проанализировать последствия от увеличения пошлины для рентабельности и инвестиционной привлекательности российских предприятий.

Министр также подчеркнул, что необходимо обеспечить предсказуемые условия для отрасли и дать ей гарантии, что если экспортные цены на лом начнут снижаться, то пошлина будет скорректирована.

Следующее заседание подкомиссии по этому вопросу состоится 26 мая, указывают в Минэкономразвития.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что власти РФ могут принять решение об увеличении экспортной пошлины на лом черных металлов вдвое - до 90 евро за тонну.