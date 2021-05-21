Аппарат Титова считает, что регулирование ФАС интеллектуальных прав повлияет на разработки

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Отмена иммунитетов антимонопольного регулирования в сфере интеллектуальных прав может негативно отразиться на инвестициях в разработки. Об этом говорится в материалах, подготовленных к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова главе государства Владимиру Путину.

Сейчас в законе "О защите конкуренции" установлены так называемые антимонопольные иммунитеты для интеллектуальной собственности. То есть запрет на злоупотребление доминирующим положением и на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов не распространяется на действия по осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД). По законопроекту, разработанному Федеральной антимонопольной службой (ФАС), антимонопольные требования должны распространяться на такие соглашения и действия.

"Разработанный ФАС проект поправок в закон относительно интеллектуальной собственности может негативно отразиться на инвестициях российских предприятий в инновационные разработки", - отмечается в материалах к докладу, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Общественный омбудсмен по антимонопольному законодательству Сергей Колесников, комментируя материалы, отметил, что сегодня в законодательстве уже есть механизмы, которые позволяют бороться с недобросовестным поведением владельцев РИД. Это в том числе принудительная лицензия, запрет на злоупотребление правом, признание патентов недействительными, запрет на недобросовестную конкуренцию. При этом "создание дополнительных ограничений неоправданно и может крайне негативно повлиять на инвестиционный климат", указывается в материалах.

Кроме того, как говорится в материалах, в законопроекте есть неопределенные формулировки, позволяющие их трактовать расширительно, например, "необоснованно высокая цена".

Как ранее заявлял начальник правового управления ФАС РФ Артем Молчанов, отмена исключений действия антимонопольного регулирования на сферу интеллектуальной собственности в России не станет препятствием для инновационного развития, но позволит избежать монополизации рынков.