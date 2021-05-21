Лидеры ЕАЭС вернутся к вопросу о ценах и тарифах на газ на общем рынке во II полугодии

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Лидеры ЕАЭС намерены вернуться к рассмотрению вопроса о ценах и тарифах на газ на общем рынке во II полугодии. Об этом заявил журналистам вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко по итогам прошедшего в пятницу в режиме видеоконференции заседания Высшего Евразийского экономического совета.

"В рамках закрытой части мероприятия вопросы касались газового рынка. Вы знаете, что подготовлена и принята концепция, соответствующая программа формирования газового рынка. Ключевые аспекты - равенство доступа к рынку газа всех субъектов, которые есть в ЕАЭС. И тогда вопросы, связанные с тарифами на транспортировку газа, окончательно не были согласованы", - цитирует его агентство БелТА.

По словам Петришенко, условились, что предметно по этим ключевым развязкам эксперты выработают соответствующие подходы. "Конечно же, с активным участием Евразийской экономической комиссии. И на следующее заседание, которое запланировано на вторую половину текущего года, представят соответствующие подходы и предложения для предметного обсуждения на уровне глав государств. Эта тема была одной из важнейших в закрытом формате", - заявил вице-премьер.