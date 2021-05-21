Большая часть дополнительного участка трассы М-12 до Екатеринбурга будет бесплатной

ПОСЕЛОК АВЕРКИЕВО /Московская область/, 21 мая. /ТАСС/. Дополнительный участок трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга будет бесплатным на большинстве этапов, заявил председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"Частично она [новая трасса Казань - Екатеринбург] будет проходить по существующей трассе М-7, которая находится в очень хорошем состоянии, у нее четыре полосы с пересечками в разных уровнях. В общем-то, мы с Росавтодором этот проект реализуем, и платных участков там будет 288 км, которые от Дюртюлей до Ачита - новое строительство и реконструкция впоследствии обхода Нижнекамска", - сказал Петушенко, добавив, что общая протяженность участка Казань - Екатеринбург составит 800 км.

Петушенко также отметил, что продление М-12 до Екатеринбурга может потребовать до 130 млрд рублей из ФНБ.

"Мы сделали сегодня заявку на эти средства. И в послании президента было сказано, и в перечне поручений от 2 мая было сказано, что такие крупные инфраструктурные объекты как [трасса] Москва - Нижний Новгород - Казань с продолжением до Екатеринбурга в первую очередь будут реализовываться с привлечением средств ФНБ. Напомню, что по участку до Казани у нас средства ФНБ предусмотрены в объеме 150 млрд рублей, на следующий участок (до Екатеринбурга - прим. ТАСС) мы рассматриваем от 50 до 130 млрд рублей. Это нужно уточнить сейчас в процессе трассировки", - пояснил он.

Кроме того, тариф проезда по М-12 от Казани до Екатеринбурга составит от 2,5 до 4 рублей за км.

"У нас есть распоряжение правительства РФ, где совершенно четко прописаны тарифные ставки. У нас от 2,5 до 4 рублей (за километр - прим. ТАСС) легковой автомобиль и грузовики - в 4 раза дороже. Тарифы (на участке от Казани до Екатеринбурга - прим. ТАСС) будут практически такие же, как на всех других платных трассах", - сказал он.

В апреле президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга, а строительство всей трассы закончено до 2024 года. На реализацию проекта могут быть выделены средства ФНБ. Ожидается, что время в пути по новой автодороге от Казани до Екатеринбурга сократится в два раза: с 14 до 7 часов.