Комплекс по переработке газа в Усть-Луге увеличит ВРП Ленинградской области на треть

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Комплекс по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге позволит увеличить валовый региональный продукт (ВРП) Ленинградской области на 30% и значительно нарастит региональный экспортный потенциал. Об этом ТАСС заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов (проект в Усть-Луге реализуется при участии госкорпорации).

"Будет дан огромный импульс развитию Ленинградской области и близлежащих муниципалитетов. По оценкам, на треть увеличится ВРП, в 1,5 раза - региональный экспорт. Самое главное - проект меняет не только экономику, но и жизнь вокруг. На период строительства здесь будут созданы порядка 70 тыс. рабочих мест", - сказал он.

Шувалов также указал, что проект "даст отличный эффект с точки зрения наращивания экспорта России", добавляя дополнительно порядка 2,2% в сегменте несырьевых неэнергетических товаров. Кроме того, вырастут объемы переработки природного газа, производства сжиженного природного газа (СПГ) и полиэтилена.

Проект комплекса по переработке этансодержащего газа реализуют совместно компании "Газпром" и "Русгаздобыча" при финансовой и консультативной поддержке ВЭБ.РФ. Строительство первой очереди комплекса должно завершиться в четвертом квартале 2023 года, второй - еще через год. При запуске предприятие будет перерабатывать 45 млрд кубометров газа в год, производя 13 млн тонн СПГ и примерно 3 млн тонн полимеров.