Торгово-промышленная палата РФ и власти Карелии договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин и глава Карелии Артур Парфенчиков в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве между правительством республики и ТПП РФ, сообщает корреспондент ТАСС в Москве.

"Нам важно, конечно, максимально с помощью Торгово-промышленной палаты - бизнес-сообществу и российскому, и международному, конечно, давать те цифры, ту информацию, которую мы постоянно озвучиваем, и сегодня прозвучала часть информации для того, чтобы получать новые инвестиции", - сказал Парфенчиков журналистам по итогам подписания.

По его словам, у властей республики есть планы по активизации работы регионального отделения Торгово-промышленной палаты.

"Здесь тоже у нас есть ряд вопросов, и я думаю, что благодаря этому соглашению мы эти проблемы, вопросы решим, и наша региональная Торгово-промышленная палата приобретает еще большую роль, собственно, в развитии нашей экономики", - сказал Парфенчиков.

Катырин назвал Карелию одним из самых интересных регионов РФ, выразив мнение о том, что сейчас республика находится на взлете и там наблюдается наиболее интересный момент для потенциальных инвесторов.

Подписание соглашения прошло на презентации экономического и инвестиционного потенциала Карелии. По данным сайта Торгово-промышленной палаты РФ, участников мероприятия ознакомят с основными конкурентными преимуществами и факторами инвестпривлектельности региона, а также условиями, созданными в республике для максимально эффективного ведения бизнеса.