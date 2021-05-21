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ОНФ запустил платформу "Мошеловка" для борьбы с финансовыми мошенниками

Ресурс позволит оперативно сообщить об обмане, а полученные данные передадут в ЦБ и правоохранительные органы

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в ходе Российского интернет форума (РИФ) представил платформу для борьбы с финансовыми мошенниками под названием "Мошеловка". Об этом сообщается в Telegram-канале ОНФ в пятницу.

"Сегодня начинает работать платформа "Мошеловка" - проект Народного фронта для поиска и борьбы с финансовыми мошенниками. Его презентация состоялась на 25-м Российском интернет форуме. Ресурс поможет жертвам оперативно сообщать о факте обмана, а полученные данные будут переданы в Центральный банк и правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

В свою очередь замруководителя исполкома ОНФ Сергей Горбунов отметил, что платформа создается для тех, "кто хочет менять нашу страну и помогать людям". "Поэтому мы с экспертами проекта ОНФ "За права заемщиков" разработали комплексное решение. Оно позволит гражданам выявлять новые схемы мошенничества на стадии их появления, а правоохранительным органам предлагать актуальные методы по противодействию. Ассоциация развития финансовой грамотности уже поддержала нашу инициативу", - сказал он.

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