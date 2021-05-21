Подача газа на ТЭЦ-2 Воркуты планируется в июле

СЫКТЫВКАР, 21 мая. /ТАСС/. Газификация энергоузла заполярного города Воркуты в Коми будет завершена в этом году, подача газа на Воркутинскую ТЭЦ-2 планируется в июле по временной схеме, в сентябре - по постоянной. Это позволит значительно повысить надежность энергоснабжения заполярного города, рассказал в пятницу журналистам генеральный директор ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер.

В сентябре 2020 года был переведен с мазута на газ первый объект в Воркуте - центральная водогрейная котельная (ЦВК). "Сегодня ЦВК уже работает на газе, проблем нет, прошли доналадку, все нормально и у нас, и у газовиков, работы по [газификации в Воркуте] ТЭЦ-2 движутся по графику. Мы все работы практически завершили и готовы к приему газа, есть некие сложности у газовиков по проходу через реку, найдены решения. Пока в планах остается подача газа в июле по временной схеме, в сентябре - подача по полной схеме", - сказал Вагнер.

По его словам, прорабатывается проект газификации энергообъектов "Т Плюс" в Инте. "По Инте все движется по графику, в программе "Газпрома" это появилось. Там есть несколько технических сложностей. Мы выбрали поставщика оборудования для котельной", - cказал Вагнер.

Как уточнил ТАСС заместитель гендиректора филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" Алексей Старцев, на данный момент подтверждены сроки газификации Инты в 2023 году. "Т Плюс" планирует там построить новую газовую котельную, ее проектирование предполагается завершить в этом году. Предварительная стоимость котельной - 750 млн рублей, цифра будет уточнена по завершении проектных работ.

"Мы синхронизируемся с "Газпромом", чтобы в 2023 году работы [по газификации энергообъектов Инты] завершить. Это оптимистичной сценарий. Существенные вложения потребуются и со стороны "Газпрома", несопоставимые с вложениями, которые потребовались по переводу на газ энергообъектов в Воркуте. Длина межпоселкового газропровода в Инте - больше 20 км, и строительство ГРС [газораспределительной станции] предполагается", - сказал Старцев.

Ведутся также переговоры с "Газпромом" по поводу прокладки в Инту второй нитки газопровода, который позволит обеспечить и резервное топливо - газ. Тогда удастся полностью отказаться от резервирования на котельной в Инте мазута или дизельного топлива, поскольку есть сложности с доставкой и хранением достаточно больших объемов этого топлива, добавил он.

О теплоснабжении Воркуты и Инты

Трудности с отоплением в Инте возникли весной 2019 года, когда после ликвидации градообразующего предприятия "Интауголь" город вынужден был доставлять уголь из Воркуты, Хакассии и других регионов России. Под привозной уголь не приспособлены местные котельные, возникали трудности с теплоснабжением приполярного города. Поэтому было принято решение перевести интинский энергоузел на газ по примеру проекта в Воркуте.

Газификация энергоисточников Воркуты и Инты проводится во исполнение поручения президента РФ от октября 2016 года. Стоимость проекта по переводу ЦВК на газ составила почти 250 млн рублей. Поскольку Воркутинская ЦВК находится в черте города, ее перевод на газ благоприятно повлиял на экологическую обстановку. Повысилось качество теплоснабжения потребителей за счет выравнивания гидравлического режима в тепловых сетях. Для перевода энергообъектов Воркуты на газ была построена газораспределительная станция, ГРС-1, в дальнейшем необходимо построить ГРС-2 вместе с газопроводом-отводом. Такая возможность появилась благодаря строительству системы магистральных газопроводов Бованенково - Ухта и Ухта - Торжок, подаче газа с Ямала, что это дало возможность газифицировать северные территории Коми.