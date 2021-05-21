Число высокотехнологичных компаний в Санья на Хайнане за 2018-2020 годы выросло в 10 раз

ХАЙКОУ /Китай/, 21 мая. /ТАСС/. Количество высокотехнологичных предприятий в городе Санья на Хайнане за последние три года увеличилось примерно в 10 раз, до 114 компаний. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

Как уточнили местные власти, в 2020 году операционная прибыль этих предприятий превысила 1,4 млрд юаней (примерно $217 млн по текущему курсу). Ключевую роль в динамичном развитии сектора передовых технологий в Санья играет зона инновационного развития "Ячжоувань", расположенная на берегу Южно-Китайского моря.

В связи с постоянно растущим спросом на высококвалифицированную рабочую силу город активно привлекает ученых и специалистов как со всего Китая, так и из других стран мира. Всего за полтора года в Ассоциацию академиков Санья вступило более 100 членов ведущих научных сообществ КНР.

Местная администрация стремится привлечь передовые технологии и задействовать новые высокоэффективные модели производства, поскольку именно таким образом базирующиеся на Хайнане предприятия смогут успешно конкурировать на международных рынках. Для компаний, активно стимулирующих развитие инновационных факторов, власти Санья в прошлом году утвердили премии в размере до 500 тыс. юаней (порядка $78 тыс.).

Санья — один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивает сфера услуг. Администрация острова планирует превратить этот город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая внимание все большего количества инвесторов.