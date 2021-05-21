Бережливые технологии сократили время на госпитализацию при COVID-19 в 5,5 раза

БЕЛГОРОД, 21 мая. /ТАСС/. Внедрение бережливых технологий в начале пандемии коронавируса позволило сократить время на госпитализацию пациентов в 5,5 раза, сообщил в пятницу на пленарном заседании форума "LeanПерсона" в Белгороде замгендиректора по развитию производственной системы ГК "Росатом" Сергей Обозов.

"За прошедший год мы прошли еще одно очень сильное испытание и бережливость [бережливые технологии] раскрылась как инструмент в условиях ЧС. Мы в 5,5 раза сократили время протекания процесса от звонка до того, как больной пройдет в приемное отделение и окажется на койке", - сказал Обозов.

По словам Обозова, к внедрению бережливых технологий, позволяющих оптимизировать текущие процессы в медучреждениях в ходе борьбы с распространением коронавируса, приступили с первых дней введения карантина в России.

"Главное для нас, что та тема, которую мы обсуждаем [внедрение бережливых технологий во все сферы], она показала максимальную эффективность в абсолютной зоне неопределенности", - добавил Обозов.

Межрегиональный форум бережливых технологий "LeanПерсона" проходит в Белгороде 20 и 21 мая. В ходе деловых встреч и сессий представители федеральных министерств и ведомств, эксперты, делегации из 28 регионов России обсуждают формирование модели бережливой личности в органах исполнительной и законодательной власти, бизнесе, социальной сфере, создание институтов достижения бережливых компетенций.