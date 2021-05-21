Эксперты считают, что пошлины на лесоматериалы не снизят цены на деревянные дома

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Решение правительства России о введении с 1 июля пошлин в 10% на вывоз отдельных видов лесоматериалов не повлияет на сдерживание цен на древесину, используемую при домостроении, но оно может быть предупреждающим сигналом для производителей, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 1 июля в России вводятся новые пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%. Ставка пошлины составит 10%, решение коснется хвойных пород, дуба, бука и ясеня. Пошлины будут действовать до конца года и позволят ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов. Кроме того, введенная мера должна сдержать рост цен, отметили в кабмине.

"Правительство России приняло важное решение, которое должно стать сигналом рынку о том, что власти готовы вмешиваться в ситуацию. Однако распоряжение малоэффективно для деревянного домостроения, так как в подавляющем большинстве древесина экспортируется с учетом стандарта транспортной влажности, который составляет 18-22%", - сказал ТАСС член совета директоров корпорации в области деревянного домостроения "Русь" Дмитрий Майоров. Таким образом, вводимые пошлины не коснутся пиломатериалов, используемых в строительстве, а значит, не смогут сдержать рост цен на них, добавил он.

Член правления Ассоциации деревянного домостроения Алексей Олещенко в свою очередь подчеркнул, что стоимость пиломатериалов в России привязана к мировым ценам, которые сейчас установились на высоком уровне. По его мнению, наиболее эффективным решением со стороны государства было бы не ограничивать вывоз древесины, а, например, компенсировать часть затрат для производителей, которые продают пиломатериалы на внутреннем рынке, в виде налоговых послаблений или дополнительных льгот по тарифам на электроэнергию и так далее.

Майоров, наоборот, предложил ввести прогрессивную шкалу пошлин в зависимости от степени переработки материала - в таком случае на древесину естественной влажности должна распространяться более высокая пошлина, а для доски мебельного качества - более низкая. "Кроме того, можно поступить по примеру нефти и газа, когда правительство устанавливает максимальную цену, по которой ресурсы могут экспортироваться, а излишки изымаются в бюджет", - добавил собеседник агентства.

О цене на пиломатериалы

Ранее сопредседатель правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова сообщала ТАСС, что деревянные дома могут подорожать в России на 40% в течение ближайших двух-трех месяцев вследствие увеличения стоимости пиломатериалов. Так, с конца апреля 2020 года стоимость доски за год увеличилась вдвое. Причиной тому послужил острый дефицит пиломатериалов как на внутреннем, так и на внешнем рынках, вызванный высоким спросом на индивидуальное жилищное строительство, которое стало особо востребовано после режима самоизоляции. В связи с этим ассоциация направила в Минпромторг РФ письмо с просьбой о сдерживании роста цен.