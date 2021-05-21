ЕЭК разработала предложения по финансовому мониторингу в странах ЕАЭС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разработала предложения, связанные с финансовым мониторингом и администрированием налога на добавленную стоимость в странах ЕАЭС. Об этом сообщил журналистам глава коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

"В первую очередь я хотел бы отметить позицию - практически все главы государств говорили о необходимости углубления взаимодополняемости наших экономик с тем, чтобы решать вопросы продовольственной безопасности и решать вопросы роста взаимной торговли. Были интересные предложения, касающиеся финансового рынка, это в определенной степени новая постановка, для того чтобы уменьшить не только вопросы дедолларизации, но и вопросы, которые касаются взаимных расчетов, ценообразования и других актуальных проблем на финансовом рынке. Я хочу сказать, что эту тему мы уже нарабатываем, есть определенные предложения, которые касаются финансового мониторинга, в первую очередь то, что касается администрирования вопросов, связанных с налогом на добавленную стоимость", - отметил Мясникович.

По его словам, уже разработаны некоторые предложения. "Есть соответствующие предложения, которые мы уже разработали. Я эту тему обсуждал с председателем Центробанка РФ госпожой [Эльвирой] Набиуллиной, с руководством Национального банка Белоруссии и с другими ключевыми фигурами, которые действительно во многом определяют политику на финансовом рынке нашего союза", - добавил Мясникович.