Минстрой оценил затраты на создание систем отчистки сточных вод в реке Дон

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Стоимость капитального строительства и реконструкции систем отчистки сточных вод, сбрасываемых в бассейн реки Дон, оценивается в 49 млрд рублей. Такие расчеты привел в пятницу замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

"Минстроем во исполнение указанных поручений из практики реализации проекта "Оздоровление Волги" в рамках нацпроекта выполнен расчет стоимости капитального строительства и реконструкции систем отчистки сточных вод, сбрасываемых в бассейн реки Дон, в разрезе субъектов. По результатам расчета стоимость капстроительства систем отчистки сточных вод составила 49 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета - в районе 47,7 млрд рублей", - сказал Стасишин на выездном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Стасишин отметил, что приведенные ведомством расчеты на 35% превышают предварительный объем финансирования, указанный в дорожной карте Минприроды РФ по снижению антропогенных воздействий на бассейн реки Дон. В то же время в Минстрое согласовали дорожную карту Минприроды, но с уточнением, что указанный в ней объем финансирования является предварительным. "Мы говорим о том, что стоимость мероприятий, направленных на снижение антропогенной нагрузки на водные объекты <…> за счет строительства и реконструкции очистных сооружений и сетей водоотведения, необходимо определять по итогам инвентаризации объектов водопроводно-канализационного комплекса, после разработки региональных программ, чтобы нам не ошибиться и точно заложить все необходимые средства", - добавил замминистра.

11 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минприроды, Минфину, Минтрансу и Минэкономразвития до 30 мая подготовить дорожную карту по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса Дона. Уточнялось, что работы будут вестись в рамках нацпроекта "Экология".

С 2007 года в бассейне реки Дон наблюдается маловодье, значительно сказавшееся на наполненности Цимлянского водохранилища - уровень воды в водоеме был охарактеризован как "рекордно низкий". Также проблемы экосистемы реки Дон повлияли на транспортную и сельскохозяйственную отрасли Ростовской области. По словам первого заместителя главы региона Виктора Гончарова, по инициативе региональных властей на уровне правительства РФ ведется проработка вопроса о создании государственной программы оздоровления реки.