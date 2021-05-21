Минтруд: бережливые технологии позволят вернуть рынок труда РФ к допандемийному уровню

БЕЛГОРОД, 21 мая. /ТАСС/. Внедрение бережливых технологий обеспечит оперативность службы занятости и позволит вернуть ситуацию на рынке труда в России к уровню, который был до начала пандемии. Об этом сообщил директор департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов в ходе форума "LeanПерсона" в Белгороде в пятницу.

"В результате пандемической ситуации резко меняются условия труда, мы должны организовать оперативную работу службы занятости. У нас стоит задача за этот год вернуть рынок труда на допандемический уровень, и служба занятости здесь - исполнитель, будет внедрять максимально бережливые технологии - оптимизация процессов, рабочего пространства, внедрение электронных очередей, логистики прохождения документов", - сказал Кирсанов.

До начала пандемии количество официально зарегистрированных безработных в России составляло 735 тыс. по состоянию на 15 апреля 2020 года, то есть спустя две недели после начала режима нерабочих дней. Уже к середине июня регистрируемая безработица выросла до 2,4 млн человек. К концу августа официальная безработица в России достигла 3,6 млн человек, после чего началось ее постепенное снижение - до 1,9 млн человек к марту 2021 года.

Межрегиональный форум бережливых технологий "LeanПерсона" проходит в Белгороде 20 и 21 мая. В ходе деловых встреч и сессий представители федеральных министерств и ведомств, эксперты, делегации из 28 регионов России обсуждают формирование модели бережливой личности в органах исполнительной и законодательной власти, бизнесе, социальной сфере, создание институтов достижения бережливых компетенций.