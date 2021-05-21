Fitch повысило рейтинг Fesco с "ССС" до "В+"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Fesco c "ССС" до "B+". Об этом сообщается на сайте агентства.

Прогноз по рейтингу "стабильный".

"Повышение рейтинга обусловлено низкими валютными рисками после рефинансирования кредита от банка ВТБ и сокращением займов благодаря стабильным операционным показателям", - сообщается в отчете Fitch.

Аналитики ожидают, что компания сохранит валовое плечо по FFO (средства от операционной деятельности) на уровне ниже 3,5-x вместе с финансовым профилем, комфортным для рейтинга.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка".