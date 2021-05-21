Гидрометаллургический завод за 1 млрд рублей построят в Невинномысске

СТАВРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Структура Ростеха ООО "Невгидромет" планирует создать гидрометаллургический завод на территории регионального индустриального парка "Невинномысск" на Ставрополье с вложениями более 1 млрд рублей. На площадке планируется вести переработку сырья с Тырныаузского месторождения в Кабардино-Балкарии, сообщил ТАСС глава города Невинномысска Михаил Миненков.

"Прошла рабочая встреча с резидентом регионального индустриального парка "Невинномысск" ООО "Невгидромет". Цели проекта - возобновить добычу и переработку минерального сырья Тырныаузского месторождения. Общий объем инвестиций - более 1 млрд рублей. Планируется создание гидрометаллургического производства по переработке вольфрамовых и молибденовых концентратов", - сказал он.

Миненков отметил, что статус резидента компания получила в июле 2020 года, строительство завода планируется в 2022-2023 годах. На встрече представители компании обсудили с администрацией города обеспечение проекта инженерной инфраструктурой. До конца 2021 года планируется строительство необходимых сетей и железнодорожной ветки.

"Планируется создание инновационного, наукоемкого, экологически безопасного производства. Продукция будет широко использоваться в различных отраслях отечественной промышленности, включая оборонный комплекс. Реализация проекта позволит создать в Невинномысске свыше 200 новых рабочих мест", - отметил Миненков.

Залежи молибденита у реки Баксан в КБР были обнаружены в 1934 году, чуть позже там нашли и вольфрам. Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат был введен в строй в 1940 году. С 1993 года производство начало сокращаться, и в 2000-е годы комбинат стал банкротом. В 2016 году была проведена оценка первоочередных запасов месторождения. В пресс-службе главы и правительства Кабардино-Балкарии ранее сообщили, что в 2021 году начнется строительство объектов нового производства на месторождении.

В конце декабря 2017 года Роснедра объявили тендер на покупку лицензии для возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. По результатам конкурсных процедур ООО "Эльбрусский горнорудный комбинат" получил лицензию на пользование недрами с целью развития и добычи руд. "Невгидромет" наряду с "Эльбрусским горнорудным комбинатом" входит в структуру госкорпорации "Ростех".