Электробусы "Камаз" и "Пионер" показали на выставке инновационного транспорта в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,21 мая. /ТАСС/. Ведущие зарубежные и российские производители представили свои достижения на II международном транспортном фестивале SPbTransportFest в Петербурге, одним из главных участников фестиваля стал электробус-гармошка "Пионер", который впервые был представлен на выставке. Об этом сообщил журналистам гендиректор СПБ ГУП "Пассажиравтотранс" Андрей Лызин.

"В первый раз в рамках фестиваля представлена компания ПК "Транспортные системы", которые создали первый в Санкт-Петербурге сочлененный электробус, и это одна из первых электрических машин такого класса емкости для пассажиров, которые представлены на нашем рынке. Несмотря на коронавирусные ограничения, у нас сегодня представлено порядка четырех стран-партнеров, около 20 регионов РФ в разном представительстве транспортного блока", - сообщил он.

После прохождения тестового периода, электробус "Пионер" запустят в массовое производство. На фестивале также впервые в России показали электробус MAN Lion’s City E и двухсекционный электробус ПАО "Камаз", его производство начнется только в 2022 году. Компания также представила рестайлинговый двухсекционный автобус на дизельном топливе и троллейбус с автономным ходом. Участниками выставки стали современные трамваи и грузовики на альтернативном топливе - всего более 20 образцов новейшей техники.

Андрей Лызин отметил, что развитие транспорта - это прежде всего экология, использование газомоторного топлива и электрической тяги. Уже два года по дорогам Петербурга курсируют 10 электрических автобусов и 300 автобусов на газомоторном топливе. Идею перехода на более экологичное топливо поддерживает и губернатор Петербурга Александр Беглов, он посетил выставку и ознакомился со всеми представленными образцами.

"Мы недавно заключили соглашение между "Газпромом", "Камазом" и министерством о том, что нашу технику будем делать экологически чистой, будем постепенно переходить на газомоторное топливо. И те образцы, которые сегодня представлены, отвечают практически всем требованиям для нашего города", - отметил губернатор.

На сегодня в Петербурге производится полная линейка экологически чистого общественного транспорта на электротяге: электробусы, трамваи и троллейбусы. Все представленные на выставке образцы в скором времени появятся на улицах города. II международный фестиваль SPbTransportFest продлится в Петербурге до 22 мая. Завершит мероприятие VI парад ретро-транспорта, на котором петербуржцы и гости города смогут увидеть раритетные автобусы, троллейбусы, трамвай, грузовые и легковые автомобили.