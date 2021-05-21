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Биткойн снижался в ходе торгов более чем на 9%

Его стоимость достигала $36,8 тыс.

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии ускорял снижение до $36,848 тыс. (-9,29%), свидетельствуют данные портала Coindesk на 17:40 мск.

По данным на 18:20 мск курс биткойна находился на уровне $38,136 тыс. (-6,12%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

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