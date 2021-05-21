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В Москве готовы помочь с локализацией производства Tesla

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил Маску разместить завод Tesla в Подмосковье

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Власти Москвы готовы оказать содействие для локализации производства электромобилей Tesla в городе. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по экономическим вопросам.

Ранее на форуме "Новое знание" глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что американская компания Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство.

"Город открыт к сотрудничеству с инновационными и передовыми компаниями и готов оказать все необходимое содействие для локализации производства в столице", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он также напомнил, что в Москве созданы все необходимые условия для развития инновационного производства, в том числе иностранных инвесторов и компаний, и привел в пример особую экономическую зону "Технополис Москва", где локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.

Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев также предложил Маску разместить завод Tesla в Подмосковье. "Московская область - лучшее место для завода Tesla. Лучшие кадры, отличная логистика. Mercedes уже здесь. Мы найдем для вас отличное место", - написал губернатор региона в своем Twitter.

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