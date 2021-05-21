Более 30 новых компаний Ставрополья начали экспортировать продукцию переработки

СТАВРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Более 30 новых компаний Ставропольского края с начала года заключили соглашения со странами зарубежья на поставку продукции переработки. В 2020 году свои товары за рубеж поставляли уже более 200 организаций региона, сообщает в пятницу управление по информационной политике аппарата правительства региона.

"Ставропольский край ведет планомерную работу по увеличению экспорта продукции в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК Ставропольского края". В результате проделанной работы за 4 месяца 2021 года товаропроизводителями Ставропольского края заключено более 30 экспортных договоров и соглашений со странами ближнего и дальнего зарубежья", - цитирует управление председателя комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию региона Дениса Полюбина.

Он также уточнил, что прошлый год стал рекордным для Ставропольского края, когда экспорт продукции переработки превысил 240 млн долларов. За первый квартал текущего года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности выполнили план по экспорту продукции почти на четверть, его объем составил 57 млн долларов.

Ставропольская продукция переработки представлена более чем в 60 странах. Она занимает прочные позиции в странах бывшего СНГ, Ближнего Востока и Африки, а последние два года освоен рынок Юго-Восточной Азии и Восточной Африки. Ставропольские экспортеры расширяют присутствие также на Гаити, Мальдивах, Филипиннах, в Гане и Мозамбике.