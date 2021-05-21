Правительство закрепило возможность инвестирования средств ФНБ в золото

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, закрепляющее возможность инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в золото, сообщается на сайте правительства.

"Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет размещать на банковских счетах в Банке России в драгоценных металлах, в частности в золоте, которое традиционно является защитным активом", - говорится в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что доходы по средствам фонда, инвестированным в золото, будут формироваться по итогам операций по его покупке и продаже с учетом действующих на момент расчета значений цен на золото.

Согласно пояснительной записке, данное решение даст возможность диверсифицировать вложения ФНБ в целях обеспечения их сохранности, а также повышения доходности размещения.

В конце марта Минфин РФ сообщал о расширении возможности вложения средств Фонда национального благосостояния в золото как в традиционный "защитный" актив.