Росстат намерен рассчитывать индекс научного развития и потенциала регионов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Росстат, РАН и РЭУ им. Г.В. Плеханова планируют рассчитывать индекс научного развития и потенциала регионов РФ, говорится в сообщении университета.

"Рассчитать индекс научного развития и потенциала каждого субъекта РФ смогут совместными усилиями Росстат, РАН и РЭУ им. Г.В. Плеханова. Такую возможность обсудили руководитель Росстата Павел Малков и ректор Плехановского университета Иван Лобанов на утверждении "дорожной карты" сотрудничества Федеральной статслужбы и Университета 21 мая", - отмечается в сообщении.

"Сейчас наблюдается взрывной интерес к специалистам, которые умеют работать с данными, цифрой, информацией. Это статистика в современном ее понимании - с традиционной мощной математической основой и новыми информационными технологиями. Надо отвечать на спрос, и мы готовы максимально вкладываться в развитие Международного экономико-статистического института в составе Плехановского университета", - указал руководитель Росстата Павел Малков

По словам ректора РЭУ им. Плеханова Ивана Лобанова, с Российской академией наук также обсуждался вопрос рассчета индекса. "Безусловно, база актуальных и точных статданных будет очень важна в разработке такого индекса. Большую роль здесь сыграют специалисты Росстата. Думаю, Росстат, Плехановский университет и Академия наук создадут хороший научный продукт. И его можно будет презентовать на более широкой площадке", - отметил Лобанов.