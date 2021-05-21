Эмиратский фонд Mubadala приобрел 6,28% акций девелоперской группы компаний "Эталон"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Эмиратский суверенный фонд Mubadala Investment Company приобрел 6,28% акций девелоперской группы компаний "Эталон", говорится в сообщении компании, размещенном в пятницу на портале раскрытия корпоративной информации.

"Etalon Group, одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о том, что фонд Mubadala Investment Company уведомил компанию о приобретении пакета акций, составляющего 6,28% от капитала группы "Эталон", что соответствует 24,1 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР) и превышает порог в 5% голосующих акций", - говорится в сообщении.

Ранее девелопер "Эталон" разместил на Лондонской и Московской биржах 88,5 млн ГДР, что составляет 30% от общего уставного капитала компании с учетом допэмиссии. Застройщик отмечал, что размещение акций позволит приобрести жилые проекты площадью до 1 млн кв. м уже в этом году.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. С момента создания компания ввела в эксплуатацию 7,5 млн кв. м. Etalon Group котируется на Лондонской бирже с 2011 года. Глобальные депозитарные расписки компании начали торговаться на Московской бирже с февраля 2020 года.