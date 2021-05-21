МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Сооснователь Apple Стив Возняк выступил против торговых ограничений, вводимых в том числе Всемирной торговой организацией (ВТО), поскольку подобные рестрикции не способствуют интересам всей планеты, стимулируя дальнейшее обогащение развитых стран. Такое мнение он высказал на российском просветительском марафоне "Новое Знание".

"Что касается ограничений в торговых отношениях. Зачем они? У нас много штатов в стране. Это штаты внутри страны - 50 отдельных стран с разными правилами, законодательствами и все они работают под одной крышей. Ведь все совсем не разобщено, мы работаем все вместе. Стоит ли ограничить Нью-Йорк от Калифорнии, чтобы Нью-Йорк не торговал с Калифорнией, чтобы защитить интересы бизнеса. Нет... Я не поддерживаю торговые ограничения, ВТО, чтобы богатые страны продолжали обогащаться. При этом ведь никто не заботится о судьбе всей планеты. Я считаю, что я не просто гражданин США, или житель Калифорнии. Меня спрашивают: вы откуда, а я говорю: я с планеты Земля", - сказал Возняк.