Российский рынок акций закрылся ростом фондовых индексов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций в конце недели выглядел позитивно, покупки стимулировались улучшившимся внешним фоном, а также положительной динамикой цен на нефть. Так, по итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,67%, до 3 660,48 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,69%, до 1 569,55 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:24 мск увеличился на 0,07%, до 73,60 рубля, евро снизился на 0,28%, до 89,63 рубля.

"Поводом для роста оптимизма на зарубежных площадках стал выход сильных предварительных индексов PMI в производственном секторе и секторе услуг еврозоны и США за май. В то же время данные по продажам на вторичном рынке жилья США в апреле вышли слабее ожиданий. Уверенные показатели по розничным продажам за апрель и предварительные майские PMI в производственном секторе и секторе услуг также представила Великобритания", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

При этом нефтяные цены вернулись к росту, постепенно "переварив" поступавшие на днях сообщения о прогрессе в переговорах Тегерана и Вашингтона по ядерной сделке, отметил эксперт. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день прибавил 2,53% и поднялся к $66,5 за баррель. Вместе с тем ВОЗ в последние дни фиксировала прирост суточной заболеваемости COVID, что ограничивает рост российских активов, добавил Бахтин.

Рынок акций

Сегодня на российском рынке в лидерах находятся бумаги Ozon (+2,91%), Mail Ru (+1,26%), Headhunter (+0,03%), которые растут вместе с глобальными акциями, рассказал главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

"Это происходит из-за снижения инфляционных ожиданий после коррекции цен на сырье на этой неделе. Однако, существует риск, что инфляционное давление краткосрочно может вновь усилиться. Опубликованные сегодня предварительные данные о деловой активности в США в мае оказались сильно выше ожиданий: индекс деловой активности в секторе услуг достиг рекордного значения - 70,1 пунктов", - пояснил он.

Фигурируют в фаворитах спроса и бумаги Сбербанка (+1,69%). "Отскок идет после коррекции нескольких дней и пока вопросов не вызывает. Бумаги могут восстановиться в область 300-302 рубля, где инвесторы будут принимать среднесрочное решение о направлении движения в ближайшее время", - отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Продолжается подъем и в бумагах "Мечела". "Особенно хорошо это видно в привилегированных бумагах (+16,62%). Здесь сегодня обновлен пик на уровне 104,10 рубля. Новая цель роста может располагаться на отметке 105 рублей", - добавила Бодрова.

Прогноз на 24 мая

В начале будущей неделе внимание инвесторов будет по-прежнему приковано к "сигналам" регуляторов, статистике, сводкам ВОЗ, геополитике и сырьевым ценам. "В понедельник инвесторы обратят внимание на выступления представителей ФРС. Росстат в этот день, как ожидается, представит данные по объему розничных продаж и уровню безработицы в апреле", - рассказал Александр Бахтин.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в понедельник может формироваться в пределах 3 600 - 3 700 пунктов, курс рубля к доллару - 73-74 рубля.

По мнению аналитика "Фридом финанс" Александра Осина, в понедельник преобладают шансы повышения рынка. Тем не менее по итогам недели шансы снижения котировок российского фондового сегмента преобладают, добавил он. Целевые диапазоны закрытия понедельника для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 580 - 3 670 пунктов, а также 73,20-73,90 рубля и 89,40-90,15 рубля соответственно.