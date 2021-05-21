Иностранные инвесторы планируют построить отели на территории Заонежья в Карелии

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Зарубежные инвесторы, в том числе представители Финляндии, Японии, Англии, Кипра планируют построить отели на территории Заонежского полуострова в Медвежьегорском районе республики Карелия. Об этом сообщил журналистам глава региона Артур Парфенчиков.

"Мы в стадии переговоров с разными партнерами, в том числе с Финляндией, надеемся, что встретимся на Петербургском форуме, обсудим их идею, они хотят там отель сделать. Сейчас японцы заинтересовались, англичане, наши есть компании, Кипр", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, в кулуарах презентации экономического и инвестиционного потенциала Карелии в рамках дней республики в Москве.

По словам главы Карелии, на территории Заонежья планируется размещение крупных гостиниц, тематических этнических и мини-отелей, которые, помимо развития туристической инфраструктуры, дадут местным жителям новые рабочие места. "Интересно, что население очень активно, они уже зарабатывают на этом", - сказал губернатор.

О важности развития территории Заонежья в плане этнографического туризма летом 2020 года Парфенчиков докладывал президенту РФ Владимиру Путину. На этой территории предполагается создать турмаршрут "Ожившие легенды Заонежья", на котором гости региона смогут познакомиться с местными легендами в аутентичных местах. Фольклорные мотивы будут использовать и в разработке сувениров и при проведении международных мероприятий, фестивалей.

О дополнительных льготах на строительство отелей

Парфенчиков также сообщил, что в регионе создан пакет дополнительных льгот для инвесторов на строительство отелей. Он позволит решить проблему дефицита мест размещения туристов.

В марте 2021 года Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявила, что этим летом республика Карелия столкнется с дефицитом мест размещения туристов. На июль - август в свободной продаже почти не осталось мест в гостиницах и отелях.

"Одна из основных проблем сейчас - это дефицит мест размещения. Сегодня, к сожалению, нам просто не хватает мест для того, чтобы удовлетворить всех желающих посетить Карелию на определенный срок, поэтому мы приглашаем инвесторов. Действительно, мы создали целый пакет дополнительных льгот, в том числе по региональным налогам на имущество, для тех, кто будет готов строить у нас в республике новые отели, базы самого разного направления", - сказал он.

По мнению главы региона, основной задачей, которая стоит сейчас в республике, является развитие круглогодичного туризма в Карелии. "Наш вектор на круглогодичный туризм, конечно, должен вселять оптимизм в тех инвесторов, которых сегодня ждем", - отметил Парфенчиков.

Дни Карелии в Москве проходят 20 и 21 мая. На площадке торгово-промышленной палаты РФ представлены инвестиционный, экономический и туристический потенциалы республики, на Старом Арбате открылась фотовыставка достопримечательностей Карелии, а в Международном Доме музыки прошел концерт творческих коллективов региона. На площадках города также обсудят общие для Москвы и Карелии темы, в том числе развитие туризма. В программе также презентация продукции карельских камнеобрабатывающих предприятий.