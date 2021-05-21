СМИ: власти Китая в 2020 году оштрафовали финансовые институты страны на $353,8 млн

ПЕКИН, 21 мая. /ТАСС/. Государственный комитет по надзору за банковской и страховой деятельностью КНР в 2020 году оштрафовал за различные нарушения около 3,2 тыс. финансовых институтов страны. Как сообщило в пятницу агентство "Синьхуа", общая сумма штрафов составила 2,28 млрд юаней (около $353,81 млн).

По его данным, наиболее распространенными нарушениями в банковском секторе стали попытки скрыть долговые обязательства региональных правительств и предоставление им новых ссуд, незаконное финансирование проектов в сфере недвижимости, искажение данных в отчетах компаний по управлению имуществом и активами.

В страховом секторе комитет чаще всего обнаруживал такие нарушения, как предоставление ложной информации, мошенничество, нецелевая растрата средств.

Как отмечается в заявлении регулятора, власти намерены строго контролировать деятельность финансовых институтов для сокращения долговой нагрузки и перенаправления финансовых потоков в реальный сектор экономики.