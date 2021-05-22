PGNiG заявила, что не ведет переговоры с Россией о продлении Ямальского договора

ВАРШАВА, 22 мая. /ТАСС/. Польская энергетическая компания PGNiG не ведет с российской стороной переговоров о продлении соглашения на поставки газа. Об этом сообщил в пятницу портал BiznesAlert.

"PGNiG сообщила, что не ведет переговоров о продлении Ямальского контракта", - информировал портал. Заместитель главы PGNiG Пшемыслав Вацлавский указал, что "информация СМИ [о ведущихся переговорах о новом контракте] удивляет".

Польша использует около 18-20 млрд куб. м газа в год. Власти республики несколько лет назад заявили, что страна не будет продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" (Ямальское соглашение) после его завершения в 2022 году. Это соглашение предусматривает возможность поставок в Польшу до 10 млрд куб. м газа в год.

В Варшаве заявляют, что нашли возможность отказаться от российского газа за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ), который поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце, а также строительства газопровода Baltic Pipe, который в конце 2022 года должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию. Среди других проектов - расширение хранилищ, создание нового терминала СПГ в Гданьске и интерконнекторов с Литвой и Словакией, которые должны позволить передавать газ в обоих направлениях.