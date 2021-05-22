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Биткойн снижался в ходе торгов более чем на 17%

Его стоимость достигала $33,670 тыс.
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии ускорял снижение до $33,670 тыс. (-17,12%), свидетельствуют данные портала Coindesk на 00:18 мск.

По данным на 00:30 мск курс биткойна находился на уровне $35,754 тыс. (-11,99%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

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