Крым представит на ПМЭФ льготы для бизнеса в свободной экономической зоне

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Власти Крыма в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится 2-5 июня, представят инвестиционные площадки на полуострове, а также меры поддержки бизнеса и льготы в свободной экономической зоне (СЭЗ), действующей в Крыму. Об этом в субботу рассказал ТАСС глава региона Сергей Аксенов.

"Крым традиционно представит в своей экспозиции на форуме достижения региона и его потенциал. Объединяющая тема крымской экспозиции - семь лет со дня воссоединения Крыма с Россией, - сказал Аксенов. - Потенциальным инвесторам будет доступна информация об инвестиционных площадках, о действующих мерах поддержки бизнеса, льготах СЭЗ. Задать интересующий вопрос можно консультантам региона, в их роли выступят руководители региональных министерств и ведомств, менеджеры корпорации развития Республики Крым".

По словам главы региона, посетители крымского стенда познакомятся с реализованными на территории Крыма инвестиционными и инфраструктурными проектами. "Это [участие в ПМЭФ] возможность заявить о себе, продемонстрировать экономический и туристический потенциал, найти бизнес-партнеров, познакомить гостей из других регионов и стран с крымской культурой, показать, что наша республика - это современный, развивающийся регион, открытый для делового партнерства", - отметил собеседник агентства.

Аксенов добавил, что в рамках четырех дней форума представители крымской делегации примут участие в мероприятиях деловой программы, проведут несколько встреч с бизнес-партнерами и коллегами из других регионов. Кроме того, на полях форума будут подписаны соглашения о реализации инвестиционных проектов в Крыму в туристической, строительной, транспортной и других сферах. Точное количество соглашений и объем инвестиций будет озвучен ближе к дате проведения форума, отметил глава Крыма.

В марте президент Владимир Путин поставил задачу довести объем частных вложений в экономику Крыма до 1 трлн рублей в период 2022-2025 годов. Достижение этой цифры глава государства назвал амбициозной задачей. В среду Аксенов сообщал, что частные инвесторы, заключившие соглашения с властями Крыма, вложили в реализацию своих проектов 84,5 млрд рублей, что составляет около 52,4% от ранее заявленного объема инвестиций.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он будет проводиться с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема ПМЭФ в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано проведение более 100 дискуссий.