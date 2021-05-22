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Декларации о доходах чиновников

В 2020 году доход губернатора Амурской области составил более 5 млн рублей

Василий Орлов годом ранее заработал 4,98 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая. /ТАСС/. Доходы губернатора Амурской области Василия Орлова в 2020 году составили 5,067 млн рублей, что немного больше, чем годом ранее - в 2019 году он задекларировал 4,98 млн рублей. Его супруга задекларировала 1,7 млн рублей, что на 1 млн рублей меньше, чем годом ранее, говорится в декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте правительства региона.

Согласно документу, в собственности Орлова и его супруги движимого и недвижимого имущества нет, в пользовании - квартира общей площадью 88,6 кв. м.

На должность губернатора области Орлов был избран в сентябре 2018 года.

Теги
РоссияДекларации о доходах чиновниковАмурская область
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