В 2020 году доход губернатора Амурской области составил более 5 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая. /ТАСС/. Доходы губернатора Амурской области Василия Орлова в 2020 году составили 5,067 млн рублей, что немного больше, чем годом ранее - в 2019 году он задекларировал 4,98 млн рублей. Его супруга задекларировала 1,7 млн рублей, что на 1 млн рублей меньше, чем годом ранее, говорится в декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте правительства региона.

Согласно документу, в собственности Орлова и его супруги движимого и недвижимого имущества нет, в пользовании - квартира общей площадью 88,6 кв. м.

На должность губернатора области Орлов был избран в сентябре 2018 года.