Новый рефрижераторный железнодорожный маршрут открылся между Китаем и Россией

ШАНХАЙ, 22 мая. /ТАСС/. Первый состав отправился в субботу по новому рефрижераторному железнодорожному маршруту между китайским городом Циндао (восточная провинция Шаньдун) и Москвой. Как говорится в предоставленном ТАСС сообщении компании "РЕФАГРОТРАНС", этот проект позволит обеспечить еще один регулярный транспортный коридор между двумя странами.

"Регулярные рефрижераторные поезда, состоящие из 50 автономных рефрижераторных контейнеров второго поколения, позволяют значительно сократить сроки доставки груза по железной дороге за счет простой технологии перестановки автономных контейнеров при выполнении стыковочных операций на границе", - поясняется в документе.

Оператором данного проекта выступает российская компания "РЕФАГРОТРАНС", которая планирует обеспечить годовой объем перевозок по этому маршруту до 50 тыс. тонн температурных грузов. Составы оснащены новейшим оборудованием, позволяющим контролировать уровень температуры и влажности внутри контейнера в режиме онлайн, а также отслеживать его местоположение по всему пути следования с помощью спутника. Данный сервис ориентирован на перевозку таких грузов, как замороженная и свежая плодоовощная продукция, мясные, молочные, рыбные и кондитерские изделия, косметика, фармацевтические препараты и электроника.

Как сообщили в компании, следующий состав с экспортной российской продукцией должен отправится из Москвы в Циндао 12 июня.