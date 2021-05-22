Опрос показал, что мужчины внимательнее женщин ведут учет своих расходов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Около 33% мужчин в России ведут подробный учет своих расходов, среди женщин этот показатель равен 28%. Такие результаты получил Райффайзенбанк, опросив в мае более 1 тыс. человек среди своих клиентов.

Как показал опрос, отношение к тратам зависит и от возраста. Активнее всего за бюджетом следят россияне старше 56 лет, среди них 36% респондентов ведут подробный учет, а 40% - в ключевых вопросах. Меньше всего внимания этому уделяют люди в возрасте 18-25 лет.

При этом 8% опрошенных заявили, что никак не ведут свой бюджет, еще 6% - анализировали свои расходы ранее, но сейчас перестали это делать. 21% респондентов заявили, что держат все траты в голове, а 34% - фиксируют лишь основные расходы. Регулярно ведут учет, рассчитывая свои доходы и расходы, 31% опрошенных.

Чаще всего россияне планируют бюджет на короткий срок - почти половина респондентов определила горизонт планирования в один месяц. Каждый пятый строит планы на три месяца вперед. Чем моложе клиенты, тем меньше срок, на который они строят планы. 63% респондентов в возрасте 18-25 лет планируют бюджет на один месяц вперед или меньше. При этом подход мужчин и женщин здесь не различается.

Самым популярным инструментов для ведения бюджета оказался онлайн-банк, более 30% опрошенных используют именно его. При этом люди до 35 лет ведут бюджет в специальных приложениях, а поколение старше 45 лет предпочитает классический блокнот. Среди женщин блокнот оказался гораздо популярнее, чем среди мужчин - 29% против 21% при выборе способа учета расходов, показали результаты опроса.

Учет расходов и доходов важен для рационального финансового поведения, считает руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка Кирилл Матвеев.

"От уровня доходов и расходов зависит то, какую сумму вы можете инвестировать за год, не рискуя подорвать бюджет, какие активы можете использовать для накоплений, или какую недвижимость в перспективе можете купить. В онлайн-банке можно легко увидеть, на что вы тратите, и при необходимости скорректировать расходы. Вы видите доступные активы, карты, текущие и накопительные счета, брокерский счет. Все это дает наиболее полную картину о состоянии и изменении личных финансов, и в конце концов позволяет принимать взвешенные решения", - добавил он, комментируя ТАСС итоги опроса.