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Полномочия члена набсовета РФРИТ Вячеслава Шуленина досрочно прекращены

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий члена набсовета Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Вячеслава Шуленина. Документ опубликован в субботу на интернет-портале правовой информации.

"Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета Российского фонда развития информационных технологий Шуленина В.В.", - говорится в документе.

Этим же распоряжением членом набсовета РФРИТ на срок полномочий набсовета назначен управляющий директор бизнес-блока государственной корпорации развития ВЭБ РФ Валентин Корчунов.

Российский фонд развития информационных технологий - оператор государственных мер поддержки разработки и внедрения российских цифровых решений, осуществляемой Минцифры РФ в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" нацпрограммы "Цифровая экономика". В настоящее время правительство РФ осуществляет интеграцию фонда в управленческий периметр ВЭБ.РФ.

Теги
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